جومانا مراد: مسلسل عملة نادرة مكتوب بطريقة حرفية وهذه الأسباب جعلتني أقبله

تواصل الفنانة السورية جومانا مراد تصوير مشاهدها في مسلسل "عملة نادرة" والذي تقوم بطولته الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

وقالت جومانا مراد في تصريحات صحفية أنها تجسد دور فتاة من الصعيد تدعى "دميانة" خلال أحداث العمل حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها نوعية تلك الأدوار، موضحة أن ما جذبها للعمل هو الدور نفسه عندما عقدت عدة جلسات مع فريق العمل.

وأشارت جومانا مراد، أن العمل مكتوب بطريقة حرفية فهو من تأليف مدحت العدل وسبق وعملت مع الشركة المنتجة أكثر من مرة وحققت نجاحات كثيرة، "الدور حلو أوي ومكتوب بطريقة كويسة وإن شاء الله يعجب الجمهور في رمضان".

وشاركت جومانا مراد مجموعة من الصور ،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، مرتدية حجابا باللون الأسود، وعلقت على الصور قائلة: «مسلسل عملة نادرة، شكرا نيللي كريم على الصور حبيبتي».

مسلسل عملة نادرة

ومسلسل «عملة نادرة» يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر،و ندى موسى،و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل،و هشام عاشور،ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث "عملة نادرة"، حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وفي سياق أخر تشارك جومانا مراد في السباق الرمضاني بمسلسل آخر "بابا المجال" والذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، جومانا مراد، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.