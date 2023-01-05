صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

تتشكل الكدمات عندما يتجمع الدم تحت الجلد بعد الإصابة و تبدأ الكدمات باللونين الأسود والأزرق والبني أو الأرجواني. يتغير لونها مع تلاشيها (غالبًا بدون علاج) ويعد كبار السن هم أكثر عرضة للكدمات.

تعد الأورام الدموية هي كدمات مؤلمة ومتورمة يمكن أن تؤثر على الأعضاء الداخلية. قد تتطلب الأورام الدموية عناية طبية.

ما هي الكدمة؟

وفقا لموقع timesofindia الكدمة هي تلون الجلد نتيجة إصابة الجلد أو الأنسجة. تتسبب هذه الإصابة في إتلاف الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد ، مما يؤدي إلى تسربها.

عندما يتجمع الدم تحت الجلد ، فإنه يتسبب في تغير اللون الأسود أو الأزرق أو الأرجواني أو البني أو الأصفر. لا يوجد نزيف خارجي ما لم ينفتح الجلد.

من قد يصاب بكدمة؟



كل شخص يعاني من كدمات. يمكن أن تحدث الكدمات من السقوط أو الحوادث أو الإصابة الرياضية أو الإجراءات الطبية. كبار السن هم أكثر عرضة للكدمات.

هناك بعض اضطرابات النزيف التي يمكن أن تؤدي إلى كدمات مفرطة. هناك أيضًا بعض الحالات الطبية التي قد تجعلك أكثر عرضة للكدمات.

قد تكون أكثر عرضة للكدمات إذا كنت:

لديك سرطان أو مرض كبدي.

لديك أفراد الأسرة الذين يعانون من الكدمات بسهولة.

تناول أدوية لتسييل الدم أو إيقاف التجلط ، مثل الأسبرين أو مميعات الدم.

لديك اضطراب نزيف مثل الهيموفيليا أو مرض فون ويلبراند أو اضطراب تخثر الدم الآخر.

تعاني من انخفاض عدد الصفائح الدموية ( قلة الصفيحات ).

تعاني من نقص فيتامين ج أو فيتامين ك.

ما هي علامات الكدمات؟



تسمى الكدمات أحيانًا بعلامات سوداء وزرقاء. قد تظهر حمراء أو أرجوانية في البداية. إذا كانت بشرتك داكنة ، فقد تلاحظ وجود كدمات أرجوانية أو بنية داكنة أو سوداء.

عندما تلتئم المنطقة ، قد تتحول الكدمة إلى ظل أفتح من البني أو الأخضر أو الأصفر. قد تكون المنطقة المصابة بالكدمات والجلد المحيط بها رقيقًا أيضًا. يسبب الورم الدموي نتوءًا منتفخًا ومرتفعًا ومؤلماً.



متى يجب علي الاتصال بالطبيب؟



يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا واجهت:

عين سوداء مع مشاكل في الرؤية.

كدمات تستمر لأكثر من أسبوعين.

كدمات كبيرة متكررة.

كتلة في منطقة الكدمة (ورم دموي).

تورم مؤلم.

ألم يستمر بعد أيام من الإصابة.

كدمة متكررة في نفس المكان.

كدمات غير مبررة.

نزيف غير عادي ، مثل نزيف في الأنف ، أو دم في البول ، أو دم مع حركات الأمعاء.

