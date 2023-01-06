البحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية مع هيئة الشراكة بين الأكاديمياتIAP وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية NASAC لعام 2022، عن برنامج منح بناء القدرات الذي يقدم لأكاديميات العلوم وأعضائها بحد أقصي 5000 دولار أمريكي لكل أكاديمية .



و تهدف هذه المنح إلى تحسين وظائف أعضاء NASAC وتقديم الدعم من خلال تقديم المشورة في مجال العلوم والسياسات وتشجيع إدراج ومشاركة الأكاديميات الوطنية الشابة والنساء والباحثين في بداية حياتهم المهنية، تستمر عقود تمويل النشاط لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر مع إمكانية طلب مد للمشروع لشهر أخر، ولمزيد من المعلومات

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/grants-4/



وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انعقاد معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الشهر القادم، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور دولي كبير، مشيرًا إلى أن ضيف شرف هذه النسخة هي دولة البرتغال.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن المعرض سيشهد هذا العام مئات الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ومن المقرر تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية، وعقد محاضرات لكبار الخبراء فى مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجى والملكية الفكرية.

وأضاف الدكتور محمود صقر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار، والذى تنظمه الأكاديمية سنوياً منذ عام 2014 أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة، وعلى قائمة المعارض الدولية، موضحًا أن المعرض يهدف إلي إتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من كافة أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم فى أكبر سوق إقليمي للابتكار.