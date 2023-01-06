تكنولوجيا وتعليم حلوان تقتح باب التقدم للدراسات العليا.. تعرف على أوراق التقديم

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم والقبول للدراسات العليا بالكلية الكترونيا ، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

وقال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية خلال الأعوام السابقة ومنذ فتح باب التقديم للدراسات العليا تمت بها العديد من مناقشات الماجستير والدكتوراه وفتحت أفاق جديدة للطلاب للتفوق.

واشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، أن الكلية بها مميزات عديدة تؤهلها الي الرقي و التقدم فأغلب أعضاء هيئة التدريس الموجودين بها تلقوا تعليمهم بالخارج ولهم خبراتهم وثقافاتهم الذي لابد علي الطالب أن يكتسبها لكي ينجح ويتفوق، كما اثني علي مجهود المبذول من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمحافظة علي كيانها وتقدمها.

ومن جانبه قال وكيل الكلية للدراسات العليا أن الكلية تسعى الي ضرورة توفير كافة السبل وأفضلها لتقديم الخدمات العلمية والبحثية والتعليمة التي تساهم في مساعدتهم على الرقي بالبحث العلمي وتكون في الوقت نفسه عاملا محفزا لهم على الإبداع والتفوق والتميز ليتمكنوا من المساهمة في حل مشاكل المجتمع من ناحية والنهوض بالبحث العلمي .

التقديم للدراسات العليا بجامعة حلوان

جدير بالذكر يتم الدخول على الموقع التالي الكترونيا للتسجيل للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان : -

http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu

وذلك للتقديم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وذلك في الفترة من ١/ ١ / ٢٠٢٣ حتي ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ للتخصصات التالية :

تكنولوجيا التبريد والتكييف" مرحلة الماجستير - الدكتوراه ".

تكنولوجيا الانتاج "مرحلة الماجستير - الدكتوراه".

تكنولوجيا السيارات والجرارت " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الكهرباء " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الالكترونيات"مرحلة الماجستير - الدكتوراه".

الاوراق المطلوبة التقديم للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

المستندات المطلوبة للتقديم

• صورة شهادة البكالوريوس

• بيان التقديرات

• الموقف من التجنيد

• موافقة جهة العمل

• صورة الرقم القومى

• صورة الماجستير للتقديم للدكتوراه

• شهادة الميلاد

• شهادة حسن سير وسلوك

• صوره شخصيه