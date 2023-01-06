كل ما تريد معرفته عن الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة

وذلك لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أنه سيتم تقديم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg

ويستمر تقديم طلبات الالتحاق حتى 15/1/2023

وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراة اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/1/2023

وتعقد الامتحانات الشفوية يوم السبت الموافق 28/1/2023 لكل البرامج

للتعرف على شروط الالتحاق والقبول يرجى النقر على الرابط التالي:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/postgraduate-affairs/page/34





