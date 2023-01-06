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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة

وذلك لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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جدير بالذكر أنه سيتم تقديم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:
https://ums.asu.edu.eg

ويستمر تقديم طلبات الالتحاق حتى  15/1/2023

وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراة اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/1/2023

وتعقد الامتحانات الشفوية يوم السبت  الموافق 28/1/2023 لكل البرامج

للتعرف على شروط الالتحاق والقبول يرجى النقر على الرابط التالي:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/postgraduate-affairs/page/34

 

 

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