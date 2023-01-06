حافظ مش فاهم | رضا عبدالعال يفتح النار على فيريرا

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك سبب التعادل مع فريق الداخلية اليوم في مسابقة الدوري الممتاز وليس اللاعبين من وجهة نظري.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك"حافظ مش فاهم " ويبدأ المباريات بشكل خاطئ من وجهة نظري".

وتابع:" إصرار البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على مشاركة "المثلوثي" غير مفهوم" على الاطلاق ".