حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل والد زوجته بهذه الكلمات| شاهد

احيى الفنان حمدي المرغني، ذكرى رحيل والد زوجته الأولى برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مرت سنة على وفاة حمايا وابويا التاني وحقيقي ابويا التاني كان يعنبرني ابن له وليس زوج ابنته.. كنت بتناقش معاه وباخد رأيه في الكثير.. كان طيب القلب وكريم وحسن الخلق”.

ويذكر أن الفنان حمدي المرغني احتفل بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حمدي المرغني : كل سنه وانتي الطيبة والحنان والجمال ،كل سنه وأنتي فرحة حياتي وسر سعادتي ،ربنا يخليكي ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايماً ،بحبك.