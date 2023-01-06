عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي الميرغني يحيي ذكرى رحيل والد زوجته بهذه الكلمات| شاهد

صدى البلد

احيى الفنان حمدي المرغني، ذكرى رحيل والد زوجته الأولى برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مرت سنة على وفاة حمايا وابويا التاني وحقيقي ابويا التاني كان يعنبرني ابن له وليس زوج ابنته.. كنت بتناقش معاه وباخد رأيه في الكثير.. كان طيب القلب وكريم وحسن الخلق”.

txt

يتربي في عزكوا.. حمدي الميرغني يهنئ حسن الرداد وإيمي بمولودهما

txt

حمدي المرغني يوجه رسالة دعم لـ إسعاد يونس: صاحبة وصانعة السعادة

ويذكر أن  الفنان حمدي المرغني احتفل بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حمدي المرغني : كل سنه وانتي الطيبة والحنان والجمال ،كل سنه وأنتي فرحة حياتي وسر سعادتي ،ربنا يخليكي ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايماً ،بحبك.

حمدي المرغني حمدي الميرغني الفنان حمدى المرغنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ترشيحاتنا

رامي صبري: ابني محوش 30 ألف جنيه في حصالته.. فيديو

سعر تويوتا كورولا 2023 في قطر .. صور

خبيرة علم الفلك تكشف عن أفضل توقيت لقص الشعر | وهذا موعد كثافته وعلاجه

بعد تفشي الأزمة..الصين تتجه الى الطب التقليدي لمكافحة كورونا

3 كنوز من فعلها يوم الجمعة أنار الله وجهه وكتبه من المغفورين

البحث العلمي تعلن عن منح لبناء القدرات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ