على طريقة محمد رمضان.. خواكين فينيكس يلعب 4 أدوار في فيلمه الجديد

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الممثل العالمي خواكين فينيكس، بعد طرح بوستر فيلمه الجديد Beau Is Afraid الذي ظهر فيه وهو يلعب 4 أدوار بمراحل عمرية مختلفة، على طريقة محمد رمضان.

نسخ متعددة من خواكين فينيكس، كان هذا تعليق المواقع الأجنبية على بوستر فيلم Beau Is Afraid ، الذي من المتوقع أن تدور قصته في إطار دراما وكوميديا سوداء، ويقدم النجم الأمريكي بشكل مختلف.

كان مقررا طرح فيلم Beau Is Afraid خلال العام الماضي، لكن تم تأجيله وسيتم الإعلان عن طرحه قريبا في البرومو الرسمي الذي سيطرح خلال أيام.

فيلم Beau Is Afraid من إخراج آري أستر، ويشارك في بطولته عدد من النجوم إلى جانب خواكين فينيكس، منهم إيمي ريان، وكيلي روجرز، وستيفان ماكينيلي وغيرهم.

بوستر الفيلم

فيلم خواكين فينيكس

انطلق تصوير الجزء الثاني من فيلم الجوكر، بطولة خواكين فينيكس الذي يلعب دور آرثر فليك، ونشر المخرج تود فيليبس أول صورة له من داخل المصحة أركام أسايلم التي يتلق العلاج بها وهو يحلق ذقنه.

من المقرر أن يعرض الجزء الثاني من الجوكر Joker: Folie À Deux يوم 4 أكتوبر 2024، وتم التكتم على قصته من قبل شركة دي سي والمخرج، بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وترشح لنيل جائزة الأوسكار.

انضمت المغنية الشهيرة ليدي جاجا إلى الجزء الثاني من فيلم الجوكر لتلعب دور هارلي كوين حبيبة الشرير الأكثر جنونا منه، بعدما قدمتها مارجو روبي من قبل في سلسلة Suicide Squad، ومن المتوقع أن تضيف لمسة موسيقية على العمل لأول مرة في تاريخ أفلام دي سي.