هبوط حاد في أسهم بورصات أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بعدما صعدت لأعلى مستوى في 3 أسابيع على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر STOXX600 بنحو 0.2% إلى 439 نقطة، فيما انخفض DAX الألماني بنسبة 0.38% مسجلاً 14436 نقطة.

هذا وأغلق CAC الفرنسي على خسائر بنسبة 0.2% عند 6761 نقطة، بينما ارتفع FTSE البريطاني بنحو 0.64% إلى 7633 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات قطاع التجزئة بنحو 2.3%، فيما انخفضت أسهم الكيماويات والتأمين بحوالي 1.7%.

وكشفت بيانات اقتصادية انخفاض الصادرات الألمانية بنحو 0.3% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري أي بأكثر من التوقعات عند 0.2%.

فيما كشفت بيانات Calastone أن صناديق الأسهم في بريطانيا شهدت نزوحاً قياسياً للتدفقات النقدية في 2022 إذ باع المستثمرون أسهماً بـ8.38 مليار إسترليني (9.95 مليار دولار).

وارتفع سهم شركة الملابس البريطانية Next بنحو 7.4% بعدما كشفت عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات.

استمرار رفع الفائدة

وشدد مسؤولو الفيدرالي أيضًا على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضًا صوب المستهدف عند مستوى 2%.‏

تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي في الشهر الماضي كان قد أسفر عن ‏رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس في كل من ‏الأربعة اجتماعات التي سبقت اجتماع ديسمبر.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أول أمس عن انخفاض النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ‏خلال ديسمبر إلى مستوى 48.4 نقطة، في حين بلغ عدد الوظائف ‏الشاغرة في سوق العمل الأمريكي 10.46 مليون وظيفة في الشهر الماضي.‏

تراجع مؤشر النشاط الصناعي الذي يصدره "معهد إدارة العرض" إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2020، منخفضاً من 49 نقطة في نوفمبر، وفقاً لبيانات نُشرت الأربعاء.

تشير القراءات دون مستوى الـ50 نقطة إلى انكماش. ويتماشى هذا الرقم مع أوسط التقديرات في مسح أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء المحللين الاقتصاديين.