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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلال ولا حرام.. الإمارات تحسم الجدل حول بسكويت أوريو

صدى البلد

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالإمارات  عدم صحة المعلومات المتداولة خلال الآونة الأخيرة حول كون بسكويت «أوريو» (OREO) ليس حلالاً، لاحتوائه على شحم الخنزير وبعض المواد الكحولية.


وبحسب وسائل إعلام عزت الوزارة تأكيدها هذا لعدة أسباب أهمها عدم احتواء مكونات بسكويت «أوريو» على مشتقات حيوانية مثل «الشحم والدهن»، نظراً لطبيعة تركيب المنتج الجافة، حيث يمكن الاطلاع على البطاقة الغذائية للتحقق من المكونات، إضافة إلى مطابقة نتائج المنتج لما هو وارد من مكونات مذكورة على البطاقة الغذائية خلال الفحص المختبري.


كما أوضحت الوزارة عدم صحة وجود مواد كحولية في البسكويت، لافتة إلى أن جميع الأغذية المستوردة والمتداولة تخضع لمنظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء ومطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة.


وناشدت وزارة التغير المناخي والبيئة الجمهور بعدم تداول أي أخبار من دون التأكد من مصداقيتها والتواصل مع الجهات المختصة للتاكد من صحة المعلومة قبل تداولها.

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