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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العراق يواجه عمان في افتتاح خليجي 25

كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي

يلتقي مننتخب العراق مع عمان اليوم، الجمعة، على استاد البصرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، والتي تقام على أرض العراق.

 

وتنطلق مباراة العراق وعمان في تمام السادسة مساء "بتوقيت القاهرة"، السابعة مساء بتوقيت "بغداد".
 

ويستلح مننخب العراق بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو التأهل إلى الدور المقبل.


على الجانب الآخر، يطمح منتخب عمان في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في المواجهات المقبلة، من أجل حجز بطاقة العبور لنصف النهائي.

 

وكانت قرعة كأس خليجي 25 جاءت كالتالي:



المجموعة الأولى:
- العراق
- اليمن
- السعودية
- عمان


المجموعة الثانية:
- البحرين
- الكويت
- قطر
- الإمارات

واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.
وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها

العراق عمان خليجي 25 كأس الخليج العربي السعودية

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