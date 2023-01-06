أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 110 آلاف جندي‎‎

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 110 آلاف و250 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 530 جنديا قتلوا أمس فقط.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3064 دبابة و6124 من المركبات المدرعة و2059 من النظم المدفعية و431 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و215 من أنظمة الدفاع الجوي و285 طائرة و272 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1844 طائرة بدون طيار و4 آلاف و797 من المركبات وخزانات وقود.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.