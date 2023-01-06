عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزها الكبير أوى.. مسلسلات متعددة الأجزاء تشارك في رمضان المقبل.. تعرف عليها

الكبير اوي
الكبير اوي

قرر عدد من النجوم خوض سباق رمضان المقبل بجزء اخر من مسلسلات لهم حققت نجاحات في الأعوام الماضية ومنها الكبير أوى وغيره .

ونرصد أبرز المسلسلات التى ستعرض وسيكون لها اكتر من جزء برمضان المقبل .


الكبير أوى٧:

كشف الفنان أحمد مكي عن بدء تصوير مسلسل "الكبير اوي" الجزء الجزء السابع، و المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023، حيث بدأ التصوير منذ أيام في سرية تامة، و دخلت أسرة المسلسل في الديكور الأساسي للمزاريطة، ومن المقرر أن يتم التصوير في مناطق أخرى لأبطال المسلسل.

أحداث مسلسل الكبير أوى:

هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.

مسلسل الكبير الجزء السادس:

تدور أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب، و يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.


المداح ٣:

يخوض الفنان حمادة هلال السباق  الرمضاني المقبل بالجزء الثالث من مسلسل المداح.


وبدأ فريق العمل التصوير منذ عدة أيام  استعدادا لعرضه في رمضان المقبل، حيث قام منتج العمل بذبح عجل قبل بدء التصور.

تشهد أحداث الجزء الثالث من مسلسل "المداح" ظهور شخصيات جديدة لم يسبق لها التواجد بالجزأين الأول والثاني، تمثل الجانب الصعيدي في القصة، وهم: أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران.

يُشارك في الجزء الجديد من "المداح" كل من: يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون، إضافة إلى الفنانة الكبيرة  .

العمل من بطولة: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج


رمضان كريم ٢:

انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير جزء كبير فى أحداث الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم".

وكان الجزء الأول من رمضان كريم قد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل "رمضان كريم" عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان رمضان 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثاني، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد على، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسنى وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

الكبير أوى احمد مكي المداح ٣ رمضان كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الرز بـ12 والفراخ بـ35 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع وانخفاض ملحوظ|الدولة تتحرك

لم تكن الخيار الأول.. القيعي يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

موعد عزاء والد الإعلامية إيمان رياض بالقاهرة

إيرادات فيلم شلبي بعد يومين من عرضه في السينمات

أول مرة.. تفاصيل حفل ميريام فارس في المكسيك

أخبار الفن.. سبب وفاة زوجة البلوجر مريم جودة.. وعيد ميلاد نيللي ونادية لطفي

بعد النجاح الكبير.. عروض إضافية لمسرحية سيدتي الجميلة

نسرين أمين أحدث المنضمين لمسلسل بابا المجال

تفاصيل حفل عمرو دياب في سلطنة عمان بعد غياب طويل

أخبار الفن: إسعاد يونس تغادر المستشفى .. وخطوبة طليقة سعد الصغير

ترشيحاتنا

فيفا ينصف الأفريقي ضد الزمالك في صفقة انتقال سيف الجزيري.. تفاصيل

شحوط معدية بنهر النيل على متنها 100 راكب وسيارات نقل وملاكي

السعودية.. الموافقة على مشروع قواعد تشغيل الأسواق الحرة بالمنافذ

رائد الفكر المعاصر.. ماذا قدم الإمام الطيب في ملف تجديد الخطاب الديني؟

ضمن حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

دائما معا.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة جنات

لا مفر منها.. كارثة ستدمر الأرض في عام 2100

بسعر مبالغ فيه.. كارديجان أحلام الملفت يثير الجدل

أمراض وكوارث صحية .. أضرار قلة شرب الماء خلال فصل الشتاء

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ