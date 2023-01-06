أبرزها الكبير أوى.. مسلسلات متعددة الأجزاء تشارك في رمضان المقبل.. تعرف عليها

قرر عدد من النجوم خوض سباق رمضان المقبل بجزء اخر من مسلسلات لهم حققت نجاحات في الأعوام الماضية ومنها الكبير أوى وغيره .

ونرصد أبرز المسلسلات التى ستعرض وسيكون لها اكتر من جزء برمضان المقبل .



الكبير أوى٧:

كشف الفنان أحمد مكي عن بدء تصوير مسلسل "الكبير اوي" الجزء الجزء السابع، و المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023، حيث بدأ التصوير منذ أيام في سرية تامة، و دخلت أسرة المسلسل في الديكور الأساسي للمزاريطة، ومن المقرر أن يتم التصوير في مناطق أخرى لأبطال المسلسل.

أحداث مسلسل الكبير أوى:

هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.

مسلسل الكبير الجزء السادس:

تدور أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب، و يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.



المداح ٣:

يخوض الفنان حمادة هلال السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثالث من مسلسل المداح.



وبدأ فريق العمل التصوير منذ عدة أيام استعدادا لعرضه في رمضان المقبل، حيث قام منتج العمل بذبح عجل قبل بدء التصور.

تشهد أحداث الجزء الثالث من مسلسل "المداح" ظهور شخصيات جديدة لم يسبق لها التواجد بالجزأين الأول والثاني، تمثل الجانب الصعيدي في القصة، وهم: أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران.

يُشارك في الجزء الجديد من "المداح" كل من: يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون، إضافة إلى الفنانة الكبيرة .

العمل من بطولة: حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج



رمضان كريم ٢:

انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير جزء كبير فى أحداث الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم".

وكان الجزء الأول من رمضان كريم قد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل "رمضان كريم" عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان رمضان 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثاني، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد على، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسنى وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.