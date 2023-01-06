الصومال تحبط هجوما مسلحا استهدف هذه المنطقة.. تفاصيل

أعلنت السلطات الصومالية اليوم، إحباط هجوم مسلح ضد منطقة هلولي غاب بولاية هيرشبيلي وسط الصومال.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم التصدي لتفجير، أعقبه هجوم لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن الجيش الصومالي تمكن من إلحاق أضرار جسيمة بعناصر الحركة.

وأضافت أن الجيش أحكم سيطرته على المنطقة، كما أنه يواصل ملاحقة المتمردين.

وحققت القوات المسلحة منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد عناصر حركة الشباب انتصارات كبيرة خاصة في محافظات غلغدود ، وهيران، وشبيلي الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر في الأشهر الأربعة الماضية.

وتخوض القوات الصومالية منذ أكثر من عقد معارك ضد عناصر حركة الشباب، الذين تبنوا العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.