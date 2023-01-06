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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 7 جنود في اليمن في هجوم لتنظيم القاعدة

صدى البلد

قال مصدر عسكري لدى صحف عربية، أن هناك 7 جنود على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة في هجوم جديد، من عناصر إرهابية، يعتقد البعض أنهم من مسلحي تنظيم القاعدة في محافظة أبين بجنوب اليمن.

وقال المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب لوكالة الأنباء"رويترز" إن الهجوم وقع في مديرية مودية في شرق أبين بالقرب من وادي عومران أثناء انتشار وحدات أمنية وعسكرية، و تعقبتها العناصر الإرهابية، وقامت بتفجير عبوات ناسفة في عربات عسكرية تقل جنودا مما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة ثمانية آخرين.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأول على قوات الأمن في أبين منذ بداية هذا العام، وذلك في أعقاب هجمات نفذها التنظيم خلال الثلاثة الأشهر الماضية بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

 

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