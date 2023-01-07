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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل طرحه رسميا.. سعر ومواصفات جوال  Oppo A78 5G في مصر والسعودية والإمارات

Oppo A78 5G
Oppo A78 5G

تستعد شركة  اوبو  Oppo لإطلاق جوالها الذكي الجديد في الفئة المتوسط من الأسعار يسمى Oppo A78 5G، وبالفعل حصل الجهاز على عدة شهادات تصديق مؤخرًا ومن المتوقع أن يكون خليفة هاتف Oppo A77. 

وفقا لتقرير gizmochina، الجوال الجديد على عكس  اوبو  A77 ، يمكن أن يصل اوبو A78 أيضًا إلى أسواق الدول الآسيوية المختلفة ، بما في ذلك الهند. ولم تؤكد العلامة التجارية الصينية أي تفاصيل حتى الآن لكن بعض التقارير الإخبارية تكشف تاريخ الإطلاق في الهند ، والمواصفات ، وكذلك سعر الهاتف القادم.

يزعم تقرير لشركة Appauls أن جوال Oppo A78 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس، سيتم إطلاقه لأول مرة رسميا في الهند 14 يناير الجاري،  وسيكون في حدود بين الـ 18500 روبية و 19000 روبية لمتغير التخزين الأساسي، أي ما يعادل 6279 ألف جنيه مصري، 847 دينار إماراتي، 867 ريال سعودي.

Oppo A78 5G

كما يمكن لـ Oppo A78 5G ، الذي يحمل رقم الموديل CPH2495 ، أن يأتي مع شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة. يمكن تشغيله بواسطة شريحة ميدياتك MediaTek Dimensity 700.

يعد Dimensity 700 معالجًا معروفا ومستخدم بكثرة في هواتف الفئة المتوسطة لأصحاب الدخول والميزانية المحدودة، يتم تصنيعه بتكنولوجيا  7 نانومتر الحديثة. يحتوي على نوى ARM Cortex-A76 سريعة تصل سرعتها إلى 2.2 جيجاهرتز وستة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة تصل سرعتها إلى 2 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسومات جرافيك ARM Mali-G57 MC2

يقال إن معالج الوحدة المركزية في اوبو A78 5G مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام ومساحة تخزين على القرص الصلب 128 جيجا بايت روم سوف يدعم الهاتف الذكي أيضًا تقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت رام إضافية.

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وفقًا للتقرير ، سيحتوي الهاتف الذكي من "اوبو" على كاميرا رئيسية في الجهة الخلفية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق ثاني بدقة 2 ميجابكسل بينما في الجهة الأممية سيكون مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل. 

يمكن أن يحزن جهاز اوبو A78 5G بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات SuperVOOC. سيتم تشغيل الجهاز من خلال نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم ColorOS 13 .

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