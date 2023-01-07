اخبار التعليم .. قصة أول حالة زراعة رئة بمصر من الجراحة حتى الوفاة .. وقمر الذئاب الجائعة يظهر في سماء مصر الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كشف الدكتور احمد مصطفى ، رئيس الفريق الجراحي لأول عملية زراعة رئة في مصر بجامعة عين شمس، تفاصيل وفاة السيدة التي أجريت لها عملية زراعة رئة منذ أسبوعين، وتوفيت أمس الاول، انها تم دفنها بالفعل.

أعلنت جامعة عين شمس عن وفاة سحر التي اجري لها اول حالة زراعة رئة من متبرع حي. وذلك عقب النجاح النسبي لمدة ٣ أسابيع للمريضة ، وفصلها عن اجهزة الارواء الرئوي القلبي واجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي ولكن حدث تدهور مفاجيء و هو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ مما ادي الي وضعها مرة اخري علي أجهزة التنفس الصناعي.

وفاة أول حالة زراعة رئة في مصر .. خبر هز جميع صفحات وجروبات وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بمختلف أنواعها خلال الساعات الأخيرة.

تشهد سماء مصر، الآن، ظهور أول بدر للقمر في عام 2023، والمعروف بـ “قمر الذئاب الجائعة” أو “قمر الذئب”، وهو أحد الأقمار الكاملة الـ12 الكاملة التي ستحدث هذا العام، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير، وأعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

كشفت جامعة حلوان عن إطلاق مسابقة أنت النجم لاكتشاف الموهوبين بكليات الجامعة بكافة المجالات الفنية، حرصا عل اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها.