رئيس جرّاحي عين شمس:إعلان أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر خلال ساعات

كشف الدكتور احمد مصطفى ، رئيس الفريق الجراحي لأول عملية زراعة رئة في مصر بجامعة عين شمس، تفاصيل وفاة السيدة التي أجريت لها عملية زراعة رئة منذ أسبوعين، وتوفيت أمس الاول، انها تم دفنها بالفعل.

وأضاف مصطفى لـ صدى البلد أن السبب الرئيسي للوفاة رفض الرئة الاستجابة في أخر 48 ساعة قبل الوفاة ، مؤكدا أن العملية كانت ناجحة تماما ، وكان هناك استجابة تامة حتى أن الحالة كانت قد بدأت في الحركة والمشي.

وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بإعلان تفاصيل الحالة بالكامل وأسباب الوفاة ، من خلال بيان رسمي يصدر خلال ساعات.

وأجرت مستشفى عين شمس التخصصي بوحدة زراعة الرئة أول عملية زراعة رئة في مصر، حيث تم تبرع شقيقين بفصين لشقيقتهما سحر التي كانت تعاني من فشل تنفسي حاد من الدرجة الأولى.

وقال ربيع جمعة من محافظة الفيوم والد سحر خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنها توفت أول أمس وتم دفنها في محافظة الفيوم .

وكانت سحر من محافظة الفيوم قد أجرت أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي وكانت تعانى من تليف رئوى حاد وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوى واعتمادها على الأكسجين المنزلي اعتماداً كلياً ودخولها المتعدد إلى الرعاية المركزة لتلقى الأكسجين ووضعها على جهاز تنفس صناعى