شروط الحصول على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية ( الزراعة – الهندسة – التكنولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).

كما يمكن مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الرابط وبدون أي نفقات من البعثات .

وأوضحت أن شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023 .

- أن يكون حاصلا على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

- ألا يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ) .

- ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل .

بينما بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :

- الدراسة بدون رسوم دراسية – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في المجر .



- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة. .



- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى.