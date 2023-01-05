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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح تفاصيل منح لعام 2023 ـ 2024 للدراسة خارج مصر

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفاره سلطنة بروناى دار السلام  عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام  للعام الدراسى 2023 ـ 2024.

وأوضح أن ذلك علمًا بان اخر موعد للتقدم :15 فبراير 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSGZV2tdsExOwIyD-OzBt6mjlKFAddRzU8NA1-J7c-51EGtA/viewform

https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome


وأشارت إلى أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع )، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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