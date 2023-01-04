عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح التقديم لمنح برنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى 2023-2024 .. تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان هيئة الفولبرايت عن فتح باب التقدم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمى 2023-2024 وهو برنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية ويوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمى واحد فى إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية فى المجالات التطبيقية وتعزيز قدراتهم الريادية وتقوية إجادتهم اللغة الإنجليزية وتوفير فرص للتدريب المهنى والمشاركة المجتمعية فى إحدى المجالات التاليه:

 

txt

مصر تحتل المرتبة 26 عالمياً فى مجال النشر الدولى .. التعليم العالي: استراتيجياتنا حققت تقدما جديدا للجامعات .. والمركز القومي للبحوث يتصدر القائمة 

txt

اشرب ميه وانت بتذاكر.. نصيحة مهمة من خبير تغذية تساعد الطلاب على التركيز


الزراعة

الهندسة التطبيقية

إدارة الأعمال

التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة

تكنولوجيا المعلومات

وسائل الإعلام

الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة

السياحة والفنادق

 

واشارت إلى أنه يقدم البرنامج لخريجى المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية كما يمكن للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس التقديم على البرنامج بشرط أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى فى أحد المجالات المتاحة على ان يكون هذا المجال مختلف تمامًا عن مجال تعليمه الجامعى.


بينما تغطى المنحة تكلفة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومصاريف الدراسة ونفقات التنمية المهنية ونفقات المعيشة والإقامة والتأمين الصحى.


آخر موعد للتقديم: 2 يناير2023 وذلك علمًا بأن الهيئة ستقوم بعقد ندوات تعريفية من خلال تطبيق زووم لتقديم شرح تفصيلى للبرنامج وكيفية ملء استمارة التقديم . من خلال الموقع الالكترونى التالى :

http://fulbright-egypt.org/program/cci

لمزيد من المعلومات: يمكن التواصل على 01022527447 أو البريد الالكترونى [email protected]  أو زيارة الموقع الالكترونى:                                                                                          https://fulbright-egypt.org/program/cci


واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2022/11/ay2023-2024-cci_-arabic-detailed-program-announcement.pdf


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

ادارة البعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيئة الفولبرايت فتح باب التقدم برنامج الكليات المجتمعية وزارة الخارجية الأمريكية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

مفاجأة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج محمد عبدالسلام بعد أيام من إيقافه

بقيمة 180 ألف جنيه.. كواليس القبض على بلوجر وتاجر مخدرات التجمع الخامس

موضوعات متعلقة

فرصة للحصول على منحة دراسية في أوزبكستان.. تفاصيل التقديم

تبادل المشروعات الدراسية بين طلاب جامعتي حلوان وإسلام مالانج بإندونيسيا

وزير التعليم العالي يُصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في الجيزة

انطلاق 4 خاصة و12 أهلية.. التعليم العالي تستعرض تطور أداء الجامعات خلال 2022

ترشيحاتنا

عاجل.. وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

تعليق مثير من رضا عبد العال على أداء فيريرا وشيكابالا

الثلوج تزين جبال اللوز في السعودية .. فيديو وصور

بسبب فرجاني ساسي.. مرتضى منصور يهاجم أمين عمر مجددًا

قتلت أمها مع عشيقها.. جنايات بورسعيد تحاكم المتهمة مع عشيقها الطفل

هل يشترط التسبيح بعد الصلاة على طول؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

رخيصة جدا .. وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

خطة ريجيم سريعة هتخلصك من دهون البطن العنيدة في 14 يوما فقط

متستهونش بيه .. مخاطر إهمال علاج الضغط المرتفع

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ