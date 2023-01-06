تدهور مفاجئ.. جامعة عين شمس تكشف أسباب وفاة أول مريضة زراعة رئة

أعلنت جامعة عين شمس عن وفاة سحر التي اجري لها اول حالة زراعة رئة من متبرع حي. وذلك عقب النجاح النسبي لمدة ٣ أسابيع للمريضة ، وفصلها عن اجهزة الارواء الرئوي القلبي واجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي ولكن حدث تدهور مفاجيء و هو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة ٣٠%؛ مما ادي الي وضعها مرة اخري علي أجهزة التنفس الصناعي.



وقام الطاقم الطبي علي الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقي افضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعلن جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين واستقبالهم بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وأكدت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضي و قائمة الانتظار التي لدينا و ثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز و الذي حصل علي افضل تدريب و تجهيز مع افضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.