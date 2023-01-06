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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول تصريح من المتبرع لشقيقته مريضة زراعة الرئة بعد وفاتها.. ماذا قال؟

شقيق سحر
شقيق سحر

أجرت مستشفى عين شمس التخصصي بوحدة زراعة الرئة أول عملية زراعة رئة في مصر، حيث تم تبرع شقيقين بفصين لشقيقتهما سحر التي كانت تعاني من فشل تنفسي حاد من الدرجة الأولى.

وقال ربيع جمعة من محافظة الفيوم والد سحر خلال تصريحاته لـ صدي البلد  أنها توفت أول أمس وتم دفنها في محافظة الفيوم وذلك تواصل موقع صدي البلد مع المتبرعيين كامل وجمعة أشقاء سحر .

 

وقال كامل ربيع شقيق سحر أن حالته مستقرة وفي تحسن لافتا إلى أنه علم خبر وفاة شقيقته عن طريق والده عندما تواصل المستشفي معه لتخبره وفاة سحر .

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وأكد كامل ربيع خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن والدي كان يزر سحر يوميا وكانت في تحسن قائلا" الاعمار بيد الله "

  أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس

كانت سحر من محافظة الفيوم قد أجرت  أول زراعة رئة من متبرع حي داخل مستشفى عين شمس التخصصي وكانت تعانى من تليف رئوى حاد وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوى واعتمادها على الأكسجين المنزلي اعتماداً كلياً ودخولها المتعدد إلى الرعاية المركزة لتلقى الأكسجين ووضعها على جهاز تنفس صناعى

 

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