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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يحتل قمة تريند "تويتر" بـ "مضحوك علينا"

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور طرح أغنيته الجديدة مضحوك علينا والتي تعد أولى أغنياته في عام 2023 .

طرح عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية "مضحوك علينا" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى ، والأغنية كلمات محمد البوغه وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود و شيري شكري.

وفي سياق متصل، تصدر عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر إحدى المنصات الموسيقية الرقمية، وذلك مع بداية عام 2023.

وتصدر أغنيتي «سينجل، وماتيجي نفك»، قوائم الأعلى استماعا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا.

احتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى بينما احتلت أغنية ما تيجي نفك المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعا عبر التطبيق.

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.


كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

 

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IMG-20230106-WA0009
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IMG-20230106-WA0011
عمرو دياب تريند تويتر عزيز الشافعي تطبيق انغامي النجم الكبير عمرو دياب مضحوك علينا

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