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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظائف خالية بالمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظائف مطلوبة للعمل وتشمل:

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   1- مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية
   2- باحث أكاديمي في نمذجة التقييم المتكامل، في إطار برنامج الطاقة والمناخ والبيئة

الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المرشح لوظيفة مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية

       -درجة عملية في دبلوماسية العلوم، أو العلاقات الخارجية، أو العلوم السياسية، أو ما يعادلها.
     - إتقان المهارات الدبلوماسية والسياسية.
     - إتقان مهارات التواصل باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، ويعتبر المعرفة بلغات أخرى للدول الأعضاء ميزة إضافية.

الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المرشح لوظيفة باحث أكاديمي في نمذجة التقييم المتكامل:

       -درجة الدكتوراه في مجال يتعلق بعلم الأرصاد الجوية والعلوم البيئية.
       - خبرة في لغات البرمجة Fortran وPython.
       - خبرة بنظم المعلومات الجغرافية، وأساليب التنمية الحضرية وتصنيفات استخدام الأراضي.
      - إتقان مهارات التواصل باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة ومهارات العرض

 

وكانت قد أعلنت اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع هيئة الشراكة بين الأكاديمياتIAP وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية NASAC  لعام 2022 ، عن برنامج منح  بناء القدرات الذي يقدم لأكاديميات العلوم وأعضائها  بحد أقصي 5000 دولار أمريكي لكل أكاديمية .


و تهدف هذه المنح إلى تحسين وظائف أعضاء NASAC وتقديم الدعم من خلال تقديم المشورة في مجال العلوم والسياسات وتشجيع إدراج ومشاركة الأكاديميات الوطنية الشابة والنساء والباحثين في بداية حياتهم المهنية،  تستمر عقود تمويل النشاط لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر مع إمكانية طلب مد للمشروع  لشهر أخر، ولمزيد من المعلومات
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/grants-4/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA وظائف الشروط والمؤهلات وظيفة مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية برنامج الطاقة والمناخ والبيئة Jobs Education

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