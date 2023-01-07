تفاصيل الأسبوع الأخير .. كيف توفي ابن جورج وسوف ؟

حالة صدمة يعيشها الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة ابن جورج وسوف “ وديع ” ، مساء أمس الجمعة ، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية .

سبب وفاة ابن جورج وسوف

القصة بدأت منذ أسابيع قليلة حين أجرى وديع جورج وسوف عملية تكميم المعدة بحسب ما أعلنت البرامج الفنية المختصة ، وخرج من المستشفى بعد العملية .

وبعد أسبوع واحد من العملية ، تعرض ابن جورج وسوف لمضاعفات بعد عملية تصغير المعدة ، وعلى إثرها تم نقله إلى مستشفى مار يوسف في بيروت .

وفاة ابن جورج وسوف

بدأت تسوء حالة ابن جورج وسوف الصحية خلال الأيام الأخيرة ودخل العناية المركزة وتعرض لنزيف بالدم حاد كان سبباً في وفاته مساء أمس الجمعة .

ومنذ أيام قليلة ، ناشدت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها بالتبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل، وكان الشخص المقصود هو نجل جورج وسوف .

وديع جورج وسوف

وفاة ابن جورج وسوف

وأعلن الإعلامي اللبناني نيشان وفاة نجل جورج وسوف في المستشفى ، وذلك في مداخلة هاتفية مع قناة الجديد ، وقال نيشان أن وديع جورج وسوف أجرى عملية جراحية ثم تعرض لمضاعفات خطيرة دخل على إثرها المستشفى وتعرض لنزيف حتى توفي مساء اليوم الجمعة .

ونعى نجوم الفن وفاة ابن جورج وسوف على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة معربين عن حزنهم ودعمهم للنجم سلطان الطرب جورج وسوف في وفاة ابنه وديع .