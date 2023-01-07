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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرحبًا بك في قلعة البطولات.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع نجم جديد

صدى البلد

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، انضمام محمد الضاوي كريستو، لاعب النجم الساحلي التونسي، إلى صفوف الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف السنة وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وجاء ذلك عقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، واجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي أجراه مساء أمس.

تقديم كريستو

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك مقطع فيديو يعلن فيه التعاقد مع محمد الضاوي كريستو معلقًا من تونس الجزيرة مرحبًا بك في قلعة البطولات.

ووصل التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي الجديد رفقة خالد مرتجى أمين صندوق النادي الاهلي إلى القاهرة صباح الجمعة للإعلان رسميًّا من قبل النادي الاهلي عن الصفقة.

 

وقال قيس بن أحمد المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي: “صفقة انتقال محمد الضاوي كريستو أثارت ضجة في تونس خاصة أنه من اللاعبين الصاعدين الذين كان يعول عليهم النادي”

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