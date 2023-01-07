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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يعلن موقف عبد الله جمعة من الرحيل

صدى البلد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رفع الإيقاف عن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، وعودته مرة أخرى للتدريبات.

 

وكان أعلن رئيس نادي الزمالك  الخميس الماضي، إيقاف الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح وتحويلهما للتحقيق.

 

وقدم عبد الله جمعة اعتذارًا رسميًّا لجماهير الزمالك ورئيس النادي أمس الجمعة، في جلسة عقدها مع أعضاء مجلس الإدارة بمقر النادي.

 

وقال عبد الله جمعة خلال ظهوره بقناة نادي الزمالك: اعتذر لجماهير نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة الأمس وأتمنى أن يتقبل الجميع اعتذاري.

 

ووعد جمعة مجلس الإدارة بالالتزام في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة، والابتعاد تمامًا عن أي شيء يؤثر في تركيزه سواء داخل أو خارج الملعب.

 

وأكد مرتضى منصور عودة عبد الله جمعة إلى تدريبات الفريق،  ومشاركته في المباريات بيد فيريرا المدير الفني للفريق.

 

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.

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