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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ليست لبشر.. لغز العثور على 9 جماجم ملفوفة بالكتان في مقبرة مصرية قديمة

مقبرة طيبة -DE AGOSTINI
مقبرة طيبة -DE AGOSTINI VIA GETTY IMAGES

اكتشاف أثري جديد مذهل توصل إليه العلماء في مقبرة مصرية قديمة، حيث ظهرت 9 رؤوس تماسيح مدفونة لآلاف السنين في مقبرة مصرية قديمة.

اكتشاف 9 رؤوس محنطة

ووفقا لموقع “اي ار تي نيوز” تم الاكتشاف بواسطة فريق من مركز آثار البحر الأبيض المتوسط ​​بجامعة “وارسو” أثناء عمليات التنقيب في مقبرة طيبة، وهي موقع دفن قديم في صعيد مصر. 

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كانت بقايا الحيوانات مخبأة داخل مقبرتين تعودان إلى مسؤولين رفيعي المستوى عاشوا خلال عصر الدولة الحديثة في مصر، والتي امتدت بين القرن السادس عشر قبل الميلاد والقرن الحادي عشر قبل الميلاد.

فيما شارك علماء الآثار، الذين يعملون تحت إشراف “باتريك شودزيك”، الظروف الغريبة لهذا الاكتشاف الفريد من نوعه.

مقبرة طيبة

ونشروا تفاصيل عنها في مجلة علم الآثار الأفريقي، ويرجع تاريخ البحث في المقبرة منذ عام 2013، منذ فحص فريق “شودزيك” مقبرتين في الموقع.

وكانت إحداهما تخص شيتي، وهو أحد الشخصيات المرموقة في عهد الفرعون نبهبترا منتوحتب الثاني (2055 قبل الميلاد - 2002 قبل الميلاد).

والآخر لخادم مجهول في الديوان الملكي كان يتمتع بمكانة عالية نسبيًا، وتحتوي المقابر معًا على تسع جماجم لتماسيح.

وكانت جماجم التماسيح ملفوفة بالكتان، والأهم من ذلك أنها تفتقر إلى أي شكل من أشكال الحفظ الجيدة.

وكشف شودجيك لموقع “آركيونيوز”: “هذا اكتشاف غير عادي وهو الأول من نوعه في تاريخ البحث في مصر.. ونحن نعرف الكثير من مومياوات التماسيح التي تم العثور عليها على طول نهر النيل”.

لغز التماسيح في مقبرة طيبة

وأضاف: "هذه مومياوات لتماسيح كاملة تم إيداعها في سراديب الموتى المعدة خصيصًا للحيوانات المقدسة ، في هذه الحالة ، كانت التماسيح أو الحيوانات المقدسة للإله سوبك ".

وأضاف شودزيك أنه من غير المسبوق أن يتم اكتشاف الرؤوس فقط، وليس التمساح بأكمله، بالإضافة إلى أن باقي الجسد لم يكن مُحنطا، موضحا أنه من غير المعتاد العثور على تماسيح مدفونة مع البشر ، وليس في سراديب الموتى للحيوانات المقدسة.

كانت التماسيح مقدسة في مصر القديمة كأواني للإله سوبك ، وهو إله النيل والخصوبة والقوة العسكرية، وكان لسوبك أتباع طائفي طوال فترات مصر الفرعونية الثلاث، لكنه وصل إلى قمة مجده خلال المملكة الوسطى (2055 قبل الميلاد - 1650 قبل الميلاد).

وأمر فرعون الأسرة الثانية عشر أمنمحات الثالث ببناء مواقع عبادة مخصصة لسوبك ، وشبهه بارز في النقوش المنتشرة في جميع أنحاء المقبرة، لكن وفقًا لشودزيك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف لغز رؤوس التماسيح المدفونة.

اكتشاف أثري مقبرة طيبة 9 رؤوس محنطة

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