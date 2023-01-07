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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها إعادة مباراة الزمالك والداخلية .. 6 قرارات من مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات هامة، بعد عقد اجتماع طارئ، من أجل مناقشة أوضاع فريق كرة القدم.

وجاءت القرارات كالتالي:

أبرزها إعادة مباراة الداخلية.. 6 قرارات نارية من مرتضى منصور

  • التقدم بشكوى للشركة المتحدة الشركة الراعية بسبب أحمد شوبير ورحيله عن قناة أون سبورت.
  • تقديم تظلم لإعادة مباراة الداخلية، أو احتساب النتيجة لصالح الزمالك.
  • المطالبة باستماع حديث حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والداخلية.
  • تحديد موعد لمقابلة وزير الشباب والرياضة، بسبب عدم وجود عدالة باتحاد الكرة، وتطوير لجنة الحكام.
  • مطالبة اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته على نفقة الاتحاد.
  • تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب احتساب هدف للداخلية، رغم وجود تسلل واضح، بينما ينص بروتوكول تقنية الفيديو على ضرورة مراجعة التسلل، قبل احتساب الهدف.

وتعادل الزمالك مع الداخلية بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما أول امس، الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه الأهلي المتصدر.

مرتضى منصور نادي الزمالك الزمالك احمد شوبير وزير الشباب والرياضة

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