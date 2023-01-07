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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق منزل كوبرى فيصل لمدة 3 ساعات .. تعرف على الطرق البديلة

كوبرى
كوبرى

 تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك بشأن إستكمال الأعمال الخاصة بمشروع محور الفريق/ كمال عامر تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل بالجيزة.. مما يستلزم الغلق الكلى للمنزل المؤدى إلى شارع السودان .

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يوم واحد فقط) إبتدءاً من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 8/1/2023 .

وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من شارع الملك فيصل وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع السودان تقوم بإستكمال السير أعلى الكوبرى المشار إليه إتجاه كوبرى الجيزة المعدنى .. ثم إستكمال السير إتجاه منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى إلى شارع الجامعة.. ثم إستكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعة مع شارع ثروت ثم الدخول يساراً بشارع ثروت وصولاً حتى شارع السودان.

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

حركة المرور كثافات مرورية الإدارة العامة لمرور الجيزة الفريق كمال عامر مرور الجيزة شارع السودان شارع الملك فيصل

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