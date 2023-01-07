الدوري الإسباني.. بنزيما وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة فياريال، المقرر لها اليوم السبت ، على ملعب "لا سيراميكا"، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو - ألابا - روديجر - ميندي.

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - تشواميني.

خط الهجوم: بنزيما - فينيسيوس.

ويسعى فريق ريال مدريد، بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز على فياريال في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري الإسباني “مؤقتا” من برشلونة.

وخاض فريق ريال مدريد 15 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 12 لقاءً، وتعادل في مواجهتين، وخسر في مناسبة وحيدة.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، خلف برشلونة متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما يتواجد فياريال في المركز السابع بـ 24 نقطة.