طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ كيس شيبسي برجول الفراخ ، وانتشرت الصورة بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مختلف السوشيال ميديا .

كما تم تداول صورة كيس شيبسي بالرنجة ، كأنواع من النكهات الجديدة التي تصدرها شركة شيبسي.

حقيقة شيبسي بطعم رجول الفراخ

لكن الشركة لم تعلن تماماً عن إصدارها شيبسي بطعم الرنجة أو شيبسي بطعم رجول الفراخ كما هو شائع ، لكنها مجرد صور مفبركة تم نشرها تعليقاً على فوائد رجول الفراخ التي انتشرت خلال الأيام الماضية وأثارت جدلاً واسعاً .

شركة شيبسي لم تعلن عن تلك الإصدارات الجديدة .

فوائد أرجل الفراخ

ومنذ أيام أكد المعهد القومي للتغذية أن هناك عدة فوائد لـ أرجل الدجاج وهي :

-غنية بالكولاجين الضروري

- أرجل الفراخ تجديد خلايا البشرة

- أرجل الفراخ تأخير علامات الشيخوخة

- أرجل الفراخ الحفاظ على صحة الشعر والأظافر

- منح الغضاريف المرونة التي تساعد المفاصل المتصلة بها على الحركة ودة بيساعد على تخفيف آلام المفاصل .



وقال المعهد القومي للتغذية أنها أيضا هى مصدر مهم للڤيتامينات و المعادن اللى محتاجها الجسم زي الفسفور والسلينيوم اللى ليه دور مهم فى الحفاظ على الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية

أرجل الدجاج بتحتوي على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، يعني 34%، و 23% من الكمية الموصى بتناولها يوميًا.



وأوضح المعهد القومي للتغذية أن أفضل طريقة لتناول أرجل الدجاج إنها تتقدم مشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون.