عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

حقيقة طرح شيبسي بالرنجة
حقيقة طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ كيس شيبسي برجول الفراخ ، وانتشرت الصورة بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مختلف السوشيال ميديا . 

كما تم تداول صورة كيس شيبسي بالرنجة ، كأنواع من النكهات الجديدة التي تصدرها شركة شيبسي. 

حقيقة شيبسي بطعم رجول الفراخ

لكن الشركة لم تعلن تماماً عن إصدارها شيبسي بطعم الرنجة أو شيبسي بطعم رجول الفراخ كما هو شائع ، لكنها مجرد صور مفبركة تم نشرها تعليقاً على فوائد رجول الفراخ التي انتشرت خلال الأيام الماضية وأثارت جدلاً واسعاً . 

شركة شيبسي لم تعلن عن تلك الإصدارات الجديدة . 

فوائد أرجل الفراخ

ومنذ أيام أكد المعهد القومي للتغذية أن هناك عدة فوائد لـ  أرجل الدجاج وهي :

-غنية بالكولاجين الضروري 
-  أرجل الفراخ تجديد خلايا البشرة
-   أرجل الفراخ تأخير علامات الشيخوخة
-  أرجل الفراخ الحفاظ على صحة الشعر والأظافر 
- منح الغضاريف المرونة التي تساعد المفاصل المتصلة بها   على الحركة ودة بيساعد على تخفيف آلام المفاصل .


 وقال المعهد القومي للتغذية  أنها أيضا هى مصدر مهم للڤيتامينات و المعادن اللى محتاجها الجسم زي الفسفور والسلينيوم اللى ليه دور مهم فى الحفاظ على الهرمونات المسؤولة عن الغدة الدرقية 
أرجل الدجاج بتحتوي على 18.5 ميكروجرام من السيلينيوم، و 158 ميللجرام من الفوسفور، يعني 34%، و 23% من الكمية الموصى بتناولها يوميًا. 


وأوضح المعهد القومي للتغذية أن أفضل طريقة لتناول أرجل الدجاج إنها تتقدم مشوية مع قليل من الزعتر، والفلفل الأسود المطحون قبل التقديم، وقليل من زيت الزيتون.

شيبسي بطعم رجول الفراخ حقيقة شيبسي بطعم رجول الفراخ شيبسي برجول الفراخ شيبسي بالرنجة شركة شيبسي شيبسي بالزنجر شيبسي kfc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

رجع 1200 جنيه تاني|هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ25% وعيار 21 مفاجأة

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فيسنينت أبو بكر

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الدولار في مأزق بالسوق السوداء.. وسعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك مفاجأة

موضوعات متعلقة

أوعي تاكلها ..شرائح شيبسي في الاكياس تسبب الموت

داخل أكياس شيبسي.. ضبط أدوية سرطان مهربة مع راكب في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

أسامة الأزهري: لم نر أحدا صار داعشيا بسبب كلمة سمعها من الشيخ الشعراوي

الحجر الزراعي يكشف خطته لفتح الأسواق أمام الصادرات

نشرة أخبار العالم| أسعار الدولار واليورو..السعودية ترحّل 11 ألف شخص.. إقبال تاريخي على شراء الذهب بدولة عربية

الحكومة الأمريكية تطلق موقعًا إلكترونيًا لضحايا الملياردير المحتال بنكمان فرايد

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

نورين شحاتة تستدرج بيومي فؤاد لفخ مباراة الـ6-1 بين الأهلي والزمالك.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| معلومات خطيرة عن عملية نجل جورج وسوف.. ومرض أمل حجازي

مش هتصدق...سعر فستان هيفاء وهبي المخملي | شاهد

اعتبرهم قطع شطرنج وقتل 25 من مقاتلي طالبان.. تفاصيل كتاب الأمير هاري

جمال شعبان ينصح بتناول 7 أطعمة لـ خفض ضغط الدم|لن تتوقعها

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ