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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السمسار .. رد علني من فرج عامر على رواتب ثنائي الأهلي في سموحة

فرج عامر
فرج عامر

رد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على تصريحات أحمد عجلان عضو مجلس الإدارة بشأن رواتب بعض الصفقات الجديدة التي تم ابرامها في انتقالات يناير الحالية.

وقال المهندس محمد فرج عامر عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك "عضو مجلس الإداره اللي مش عاجبه  ان حسام حسن اللي رفض سبعه مليون من البنك الأهلي  وسته ونصف من فيوتشر علشان يجي ينقذ فريقه اللي لعب ١٢ مباراة وسجل اربع أهداف   في الدوري  ومش عاجبه ان زياد طارق حياخذ ٣ونصف مليون جنيه في موسم نصف اعاره  الاثنين الأهلي لم ياخذ في اعارتهم  أي  مقابل خالد عبد الفتاح اللي راح إعاره للاهلي واللي عقده ربع عقد حسام حسن حصل علي ٤ونصف مليون جنيه في سته  شهور

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دا اللي منعني | فرج عامر يكشف عن مفاجأة في نادي سموحة

وتابع رئيس سموحة" ليه العضو ده مكتبش  ان إعاره بنجامين من الاتحاد مقابل مليون جنيه للاتحاد وعشرين الف دولار دفعتهم خزينه النادي للسمسار اللي راح جاب  الاستغناء من الشاطبي  تكلفتهم خزينه النادي  وهو ما ام يحدث من قبل في اي نادي بالاضافه الي حصول اللاعب علي ٢ونصف  مليون جنيه راتب وبرضه اعاره

 

 

 

مفاجأة- راتب حسام حسن مع سموحة في 6 أشهر يبلغ 4 ملايين جنيه

 

 

كشف أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة عن وجود اعتراض داخل أعضاء مجلس الإدارة على رواتب بعض الصفقات الجديدة التي تم ابرامها في انتقالات يناير الحالية.


وقال عجلان في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "طويلة وعالية" عبر أثير الشباب والرياضة صباح السبت "قد يكون هناك اعتراض على رواتب بعض اللاعبين المعارين لصفوف سموحة". 
وتابع: "على سبيل المثال، حسام حسن سيحصل على 4 ملايين جنيهًا خلال 6 أشهر إعارة فقط مع الفريق".


وواصل "أيضًا حسام زياد طارق سيحصل على 3 ونصف او 4 ملايين جنيهًا ولكن في موسم ونصف على سبيل الإعارة أيضًا".

نادي سموحة فرج عامر حسام حسن الأهلى المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة

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