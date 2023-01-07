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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يعمق خسائر الاتحاد السكندري بثنائية جديدة بالدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والمصري

نجح النادي المصري في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة  الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص المباراة 

تمكن إلياس الجلاس في إحراز هدف تقدم النادي المصري في الدقيقة 44  بعد عرقلة لعبد الرحيم دغموم داخل منطقة الجزاء من المدافع خالد صبحي.

وفي الدقيقة 59 أحرز أوستين أموتو هدف تعادل الاتحاد السكندري من خلال ركلة ركنية على يمين مرمى المصري، نفذها مروان عطية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أوستين أموتو برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى. 

وعاد لاعبو المصري من جديد حيث نجح مروان حمدي في إحراز هدف تقدم النادي المصري في الدقيقة 74 من خلال تمريرة بينية  عن طريق إلياس الجلاسي بشكل ساقط إلى داخل منطقة الجزاء تجاه مروان حمدي المنطلق خلف المدافعين والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم سددها مباشرة إلى داخل الشباك.

وحاول لاعبو الاتحاد السكندري  إحراز هدف التعادل من خلال شن الهجمات المتتالية ولكن تمكن لاعبو المصري من الحفاظ على شباكهم وتحقيق الفوز .

وبهذه النتيجة تواجد المصري في المركز السابع برصيد 17 نقطة بينما تواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس  بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة .

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمرو خليل

خط الدفاع: عبد الله نصيب، خالد صبحى، صبرى رحيل وهشام صلاح

خط الوسط: مورو ساليفو،مروان عطية، محمد فارس،عبد الغنى محمد

خط الهجوم: أوستين أموتو وإبراهيم حسن

 

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.

الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاصي - عمرو سعداوي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.

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