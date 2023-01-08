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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 يناير.. المؤتمر الـ17 للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

كلية الطب جامعة عين
كلية الطب جامعة عين شمس

يعقد المؤتمر السابع عشر  لقسم  الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يومي ١٢،١١  يناير بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز ، و يسبق المؤتمر ورش عمل على هامش المؤتمر يومي التاسع و العاشر من يناير.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور علي الأنور عميد كليه الطب جامعة عين شمس.

و من المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح لفيف من علماء مصر و التخصص وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني والدكتور محمود الطيب رئيس جامعه حلوان الأسبق ورئيس القسم و رئيس المؤتمر الدكتورة امال الجنزوري و نائب رئيس المؤتمر الدكتورة هيناز فاروق و سكرتير المؤتمر الدكتورة نفين فوده و الدكتورة ايمان توفيق و مقرر المؤتمر الدكتور حسام صلاح و بالاضافه إلي كوكبه من الحضور من جميع الجامعات و مستشفيات مصر، و ايضا حضور الاشقاء من البلاد العربية.

و كعاده المؤتمر و الذي يعتبر مناره للعلم والتخصص وواحد من أكبر المؤتمرات التي تقام سنويا في هذا التوقيت من العام  قامت اللجنه المنظمه بدعوة أساتذة التخصص من جميع الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة، بالإضافه إلى دعوة خبراء التخصص من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات.

ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء علي كل ما هو جديد في مجال علاج و تشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام، وأيضا كل ما هو جديد في عالم التأهيل في مختلف المجالات بصفه عامة وإلى أصحاب الهمم بصفة خاصة.

ويوجد أيضا جلسات علمية تجمع التخصصات الأخرى من أفرع الطب المختلفة، لتقديم خدمة متكاملة للمريض في ظل التعاون المثمر بين أساتذة الطب في مختلف المجالات.

كلية الطب جامعة عين شمس قسم الطب الطبيعى ورش عمل المؤتمر السابع عشر Jobs Education

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