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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 300 ألف جنيه .. أسعار شيري اريزو 5 بعد الزيادة الجديدة

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية هي الأولى من نوعها للسيارة شيري اريزو 5، وذلك مع بداية العام الجاري 2023، لتشمل تلك الزيادة كلا من الفئة الثانية والثالثة، حيث ارتفعت اسعارهم بقيمة قدرها 3 آلاف جنيه.

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وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

الفئة الاولى شيري اريزو 5 موديل 2023 جاءت بنفس السعر 300 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري اريزو 5 موديل 2023 بقيمة قدرها 338 ألف جنيه، والتي كانت تقدم بسعر 335 الف جنيه.

الفئة الثالثة شيري اريزو 5 موديل 2023 قدمت قبل الزيادة بقيمة قدرها 355 ألف جنيه لتصل إلى 358 الف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

 

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات مثل، مكيف هواء و زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وسنتر لوك للابواب، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومستشعرات ركن مع كاميرا خلفية لسهولة التحكم اثناء عملية الاصطفاف.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وحصلت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على مرايات جانبية كهربائية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وفتحة سقف كهرباية للفئة عالية التجهيزات.

شيري اريزو 5 موديل 2023

أما عن القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 فجاءت بمحرك رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال والآخر أوتوماتيكي الاداء.

شيري أريزو شيرى اريزو 5 موديل 2023 شيري اريزو 5 موديل 2023

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