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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يخص مروان عطية .. مرتضى منصور يعلن عن بيان مهم بعد قليل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيانا مهمًا بخصوص صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية قائلاً: “بعد قليل بيان هام من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص لاعب الاتحاد مروان عطيه”.

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20 مليون جنيه | تفاصيل مفاوضات انضمام مروان عطية لـ الأهلي

يتفاوض مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الاتحاد السكندري لحسم صفقة التعاقد مع مروان عطية لاعب زعيم الثغر والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويرغب النادي الأهلي في شراء مروان عطية مقابل 20 مليون جنيه وإعارة ثنائي من لاعيبه أو إعارة ثلاثي الفريق مقابل دفع 18 مليون جنيه.

ودخل عبد الرحمن مانو ومحمد فخري وعمار حمدي ومحمد مغربي ضمن أبرز اللاعبين المرشحين للإنتقال لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن الحصول على خدمات مروان عطية خلال الساعات المقبلة بعد التوصل لاتفاق نهائي مع مسئولي الاتحاد السكندري.

مروان عطية مرتضى منصور الزمالك الأهلى نادي الزمالك

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