نرمين الفقي تلفت الأنظار بأنوثتها في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالاتها، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي وهي ترتدي فستانا ساحرا باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعم ابرز جمال ملامحها وأحمر الشفاه مع ترك شعرها منسدلا على ظهرها، نالت اعجاب متابعيها.



آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.