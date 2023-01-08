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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ بجراحة القلب: كبار المتخصصين في زراعة الأعضاء بأمريكا مصريين

صدى البلد

قال الدكتور سمير عبد الله أستاذ طب وجراحة القلب والصدر في القصر العيني؛ إن الدكتورة فوزية أبو الفتوح استاذ التخدير والدكتور مدحت عبد الخالق أستاذ الأمراض الصدرية؛ عند زيارتهما إلى العاصمة الألمانية لبرلين لحضور ورشة لزراعة الرئة، طلب الجانب الألماني من الأطباء المشاركين في الورشة اختيار دولة لزراعة الأعضاء فتم اختيار مصر.

وأضاف الدكتور سمير عبد الله خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج آخر النهار؛ أن المجهود الذي بذل في جامعة عين شمس مجهود رائع لجعل قسم زراعة الأعضاء متوفر بالجامعة.

وأوضح أستاذ طب وجراحة القلب والصدر في القصر العيني؛ أن جراحة زراعة الرئة تؤخذ من شخص متوفى إكلينيكيا أو متوفين بجذع المخ أو الحوادث أفضل بكثير من متبرع حي، وحاليا أصبح لدينا تقنيات متطورة للحفاظ على أعضاء المتوفي فترة أطول من ذي قبل.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ثلاثة أطباء مصرين في الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصون في زراعة القلب والرئة وحققوا نجاحات كبيرة في هذا التخصص؛ مضيفا أن الفريق الفرنسي الطبي أشاد بالأطباء المصرين المتخصصين في التخدير، في عملية زراعة رئة في فرنسا حديثا، وكان المتبرع حي؛ مشيرا إلى أن عملية زراعة الرئة ضمن العمليات الحساسة والخطرة لأنه بعد الزراعة تكون عرضة أن الجسم يلفظها، لكن الأطباء المصرين لديهم الكفاءة العالية سواء قبل الجراحة وضمان توافق الحالات أو بعد الجراحة في المتابعة.

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