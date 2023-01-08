آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

بين الأهرامات للأقصر..

أجرت مُغامِرة آيسلندية بإجراء رحلة سياحية في مصر، وعلى الرغم من أنها سافرت إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، إلا أن الرحالة “شيري ناخمان” لم تقم بزيارة مصر من قبل حتى الخريف الماضي.

نشرت مجلة “فوربس” العالمية، تجربتها في السفر والسياحة في مصر، وقالت أنها قررت زيارة مصر بعد تخفيف قيود كوفيد-19، وكانت التجربة مختلفة تماما عن البلاد الخمسين التي زارتها، وقالت: “مصر بلدا جميلا الجميع كان حريصا على الترحيب بالسياح ومسار الرحلة في مصر كان ساحرا”.

نصحت الجميع بالانطلاق في مغامرة مذهلة في مصر، وحثتهم على زيارة مصر والسياحة بها، وتابعت: “مصر هي واحدة من تلك الوجهات الشهيرة، مليئة بالمعابد الضخمة والمقابر الشهيرة والتاريخ المذهل”، ورصدت تجربتها في الأماكن التي زارتها، وهي:

أبو الهول - تصوير: شيري ناخمان

أهرامات الجيزة

قالت عن زيارة الأهرامات إن الرحلات المصرية تشتهر بوجود المرشدين دائما، وجميعهم على دراية جيدة بالتاريخ وعلم المصريات.

وأضافت: “بدأت رحلتنا بزيارة المتحف المصري للآثار ، حيث تتسابق آلاف القطع الأثرية للفت الانتباه، بما في ذلك كنوز من توت عنخ آمون وآثار أخرى يزيد عمرها عن 4000 عام. في نهاية المطاف، سيتم نقل العديد من هذه القطع الأثرية إلى المتحف المصري الكبير الذي تم تشييده حديثًا ، وهو تحفة فنية حديثة مذهلة تبلغ مساحتها 500000 قدم مربع مع ردهة شاهقة”.

المتحف المصرى الكبير

واستكملت: “بعد مشاهدة التاريخ الرائع لمصر القديمة، كنا مستعدون لهرم الجيزة الأكبر، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة. على الرغم من أن صور الهرم الأكبر منتشرة في كل مكا ، فلا شيء يهيئك تمامًا للإثارة لرؤية الهرم الأكبر عن قرب، إنه لأمر مثير أكثر أن تتسلق عبر النفق المنخفض للغاية الذي يؤدي إلى حجرة الملك، حجرة الدفن التي تقع في مركز الهرم، بعد ذلك ، ركبنا الجمال عبر رمال الجيزة - مع خلفية الأهرامات الرائعة.. انتهى صباحنا بزيارة أبو الهول.. كان ذلك يومًا رائعًا حقًا".

معبد أبو سمبل - تصوير: شيري ناخمان

زيارة أبو سمبل

كانت محطتهم التالية أبو سمبل، موقع المعابد الرائعة لرمسيس الثاني، المكونة من معبد رمسيس الكبير ومعبد حتحور، المخصص لزوجة رمسيس، الملكة نفرتاري، ويبلغ ارتفاع التماثيل الخارجية حوالي 70 قدمًا وهي مهيبة للغاية.

واستكملت: “ثم سافرنا إلى أسوان ، حيث سنبدأ رحلتنا في النيل، وشهدنا كم كبير من الرفاهية حيث تم الترحيب بنا مرة أخرى من كل رحلة مع مشروب بارد وفرصة للاسترخاء على السطح العلوي بجانب حوض السباحة أو تحديد موعد جلسة تدليك على متن السفينة”.

“بدأ كل يوم من رحلتنا البحرية وانتهى بزيارة معبد مبهر آخر، أبحرنا إلى معبد فيلة في جزيرة أجيليكا، المخصص للإلهة إيزيس والذي تم تفكيكه وإعادة تجميعه بشكل لا يصدق عندما تم بناء السد العالي في أسوان، قمنا بزيارة محاجر الجرانيت وموقع المسلة غير المكتملة ثم توقفنا في كوم أمبو لزيارة المعبد اليوناني الروماني المخصص لإله الشمس هارويريس وإله التمساح سوبك.. كانت مشاهدة مومياوات التماسيح في الوقت الذي كانت فيه غروب الشمس مجرد لحظة رائعة أخرى في الرحلة”.

معبد كوم امبو - تصوير: شيري ناخمان

جولة سياحية في الأقصر

تضمنت محطتنا الرحلة الأخيرة على نهر النيل زيارة معبد حورس ومعبد خنوم اليوناني الروماني ، بالإضافة إلى جولة ليوم كامل في الأقصر ، معبد حتشبسوت ، أول امرأة فرعونة في مصر. زرنا وادي الملوك الشهير ، وهو موقع العديد من المقابر، بما في ذلك مقبرة توت عنخ آمون ، التي يُعرض جسده المحنط.

وتابعت: ثم توجهنا إلى معبد الكرنك ومعبد الأقصر، بالإضافة إلى رؤية كل هذه المشاهد وتعلم الكثير من التاريخ، وكان لدينا الكثير من الوقت للمتعة، بما في ذلك تعلم الطبخ على متن الطائرة ، ومشاهدة النيل، والمشاركة في حفلة أزياء حيث ارتدينا الجلاليب والعباءات وقضينا السهرة في الرقص في المساء مع رفاق السفر الجدد".

الإبحار في النيل - تصوير: شيري ناخمان

السياحة في القاهرة

وقضت اليومين الأخيرين في القاهرة، وقالت عن التواجد في القاهرة إنه يمكن للضيوف تصميم يومهم الخاص، والاختيار بين جولة في القاهرة القبطية أو القاهرة الإسلامية أو زيارة المومياوات الملكية.

وقيمت تجربتها، وقالت عنها إن السفر لهذه المسافة أمر لا يصدق، وكانت رحلتنا في غاية السلاسة والأمان، كانت لحظات ممتعة به الكثير من الضحك، وتابعت: “شعرنا بالامان والرعاية الجيدة، نحن محظوظون بزيارة مصر”.