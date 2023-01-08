أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

ضربت عاملة نظافة مثالا في الأمانة، إذ عثرت على قطع ذهبية ثمينة خلال عملها المعتاد لكن سرعان ما أعادتها لصاحبتهم.

عاملة نظافة تعثر على خواتم ذهب في حمام

تصدرت قصة "طعمة السيد" عاملة النظافة بنادي العاشر من رمضان، مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما عثرت على مجموعة خوات ذهب ثمينة داخل حمام السيدات بالنادي.

لم تتردد طعمة، وأعادتهم للمسئول بالإدارة وبدوره أعادهم لمالكتهم، وأشاد الكثير بتصرفها الأمين.

طالب الكثير بدعمها وتكريمها ماديا خاصة أنها ترعى أطفال أيتام، وقال يحيى أحمد: “ربنا يبارك فيها، ست بنت أصول و من بيت طيب، وعلى الرغم من أنها بترعى أيتام وفي حاجة شديدة لمن يقف معها في كفاحها لرعاية أبنائها اليتامى إلا أنها تعرف الحلال وأدت الأمانات إلى أهلها.. لذا أرجو من إدارة النادي أن يتم تكريم هذه السيدة المحترمة الأمينة، وهذه ليست أول مره فى إعادة المفقودات لأصحابها”.

عاملة نظافة تعيد ذهب مفقود

وطالب البعض أيضا بضرورة تدخل صاحبة المشغولات الذهبية لتكريم السيدة طعمة، وتابع: “أتمنى من السيدة صاحبة المشغولات الذهبية أن تكافئها بما يتناسب مع قيمة هذه القطع الذهبية، تحية كبيره للمحترمة أم اليتامى التى تستحق كل خير”.

وأضاف محمد كامل: “هذا التكريم ليس بسبب أمانتها ولكن للفضل فى نشأتها وتربيتها وبكل إجلال واحترام وتقدير لوالدها ووالدتها أما الامانة فدليل على احترامها لدينها وتمسكها بشرعيته وتمسكها بحلاله وحرامه".

وتابع: "وأكيد قبل أن تكرم في الأرض كرمها الله عز وجل وكافئها ونتمنى أن تكون مثال لنا جميعا ومن القلب تحية إجلال لك أيتها السيدة الفاضلة وهنيئا لنا جميعا بأولادك وبناتك فى مجتمعنا إن شاء الله”.