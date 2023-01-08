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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى مشروع بنص القرآن.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الله تعالى أمرنا بالاحتفال بأيام الله، ويوم ميلاد المسيح عيسى هو يوم من أيام الله، فالله يقول في القرآن الكريم  { وذكرهم بأيام الله}.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه من الرحمة الربانية أن نحتفل بميلاد المسيح عيسى ابن مريم، كما نحتفل بميلاد سيد الكائنات سيدنا محمد بن عبدالله.

كما استشهد علي جمعة، بيوم دخول النبي المدينة، فوجد يهود على حالة صيام، فقال ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى، فقال النبي: نحن أولى بموسى منكم.

وأكد أن سيدنا المسيح دعا إلى الهدوء النفسي ، فهو أبو الحلم والأناة، بعيد عن الظلم.
 

علي جمعة الأزهر الاحتفال ميلاد المسيح عيسى الرحمة سيد الكائنات سيدنا محمد القرآن

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