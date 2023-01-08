نجم الأهلي السابق يوجه صدمة بشأن صفقة كريستو الجديدة

كشف عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق مفاجأة بشأن محمد الضاوي كريستو لاعب فريق الأهلي الجديد الذي انضم قادما من النجم الساحلي التونسي.

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن محمد الضاوي كريستو: "ضعيف فنيا"

قال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "البعض من الجماهير التونسية والأصدقاء تحدثوا معي عن أن محمد الضاوي كريستو ضعيف فنيا واسم الأهلي أكبر منه".

وختم حديثه قائلا: "السوشيال ميديا يؤثر سلبا على تركيز لاعبي الأهلي وما حدث مع محمد مجدي قفشة خير دليل".

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي التونسي.

وتكلف الصفقة الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار ولكن لن يدفع الأهلي منها سوى 200 ألف دولار.

يأتي ذلك في ظل تبقي 910 آلاف دولار لصالح الأهلي في أزمة سوليماني كوليبالي.

ويتصدر الضاوي ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

وهذه ثاني صفقات الأهلي الشتوية بعد الإعلان عن التعاقد مع خالد عبد الفتاح ظهير سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع نية الشراء.