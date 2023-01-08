فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الساعة 11 مساء تدخل على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم تشوف كهربا معاقب ولا لا".

وأضاف:" لو لقيت كلمة “معاقب” يبقى كهربا لسه موقوف وكده مش هيلعب، ولو لقيت كلمة “معاقب” اتحذفت يبقى من حقه يلعب بدون خطاب ولا يحزنون من فيفا".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، عاقبت كهربا بالإيقاف 6 شهور وغرامة 2 مليون و 200 ألف دولار بالإضافة الفوائد، فى شهر يوليو الماضي لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى نهاية موسم 2019.

رسالة كهربا للاعبي الأهلي:

في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رسالة وجهها محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى زملائه في القلعة الحمراء.

وقال «شبانة» في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: «كهربا قال لزملائه في الأهلي (كل واحد يجتهد ويحافظ على مكانه لأنني سأعود للمشاركة في مباراة المصري، لأنني سأعود للمباريات)».

وأضاف: «كهربا متأكد من عودته للمشاركة بعد انتهاء إيقافه يوم 12 يناير، وشارك مؤخرا في مباراة ودية وظهر بمستوى طيب».