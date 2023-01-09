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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لدي طموح وأريد حقي.. كهربا يثير الجدل قبل 3 أيام على انتهاء مدة الإيقاف

كهربا
كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لمتابعيه قبل 3 أيام على انتهاء مدة الإيقاف عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وجاء في المنشور : "ليست لدى أي ذرة خوف لدى طموح وأريد حقي وسأفعل أي شيء لأحمي واطعم عائلتي


وكانت المحكمة الرياضية الدولية" كاس"، عاقبت كهربا بالإيقاف 6 شهور وغرامة 2 مليون و 200  ألف دولار بالإضافة الفوائد، في شهر يوليو الماضي لإخلاله ببنود تعاقده مع الزمالك فى نهاية موسم 2019.

رسالة كهربا للاعبي الأهلي:

في سياق متصل، كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رسالة وجهها محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى زملائه في القلعة الحمراء.


وقال «شبانة» في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: «كهربا قال لزملائه في الأهلي (كل واحد يجتهد ويحافظ على مكانه لأنني سأعود للمشاركة في مباراة المصري، لأنني سأعود للمباريات)».


وأضاف: «كهربا متأكد من عودته للمشاركة بعد انتهاء إيقافه يوم 12 يناير، وشارك مؤخرا في مباراة ودية وظهر بمستوى طيب».

 

 

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النادي الأهلي المحكمة المحكمة الرياضية الدولية القلعة الحمراء محمود عبد المنعم كهربا المحكمة الرياضية كهربا لاعب النادى الأهلى

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