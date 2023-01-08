لو مشغولة.. جربي طريقة عمل سلطة مكرونة بالتونة بسرعة

فى أوقات انشغال ربة المنزل بالكثير من الأعباء، يمكنها الاستعانة بطبق سلطة مكرونة شهي ومغذٍ على وجبة الغداء بمجهود بسيط.

ويمكن عمل سلطة مكرونة فى وقت قليل، حيث إنها من الأكلات السريعة، ويمكن إضافة نوع البروتين المفضل سواء كان دجاجا أو لحما مفروما أو تونة أو حتى بقول.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة مكرونة بالتونة بخطوات الشيف شربيني، مقدم برنامج “الشيف” على قناة “سى بى سى سفرة”.

مقادير سلطة المكرونة بالتونة

مكرونة

تونة

طماطم

فلفل ألوان

كزبرة خضراء

فلفل حار

ثوم

ملح

فلفل أسود

زيتون مخلي

زيت

خطوات عمل مكرونة بالتونة



طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة:

* اسلقي المكرونة في حلة بها ماء مغلي وملح وزيت ثم صفيها.

* في طاسة على النار بها زيت زيتون شوحي البصل مع الثوم ورشة ملح حتى تتغير للون الذهبي وقطعي الفلفل الألوان والزيتون الشرائح والطماطم والكزبرة الخضراء.

* أضيفي التونة والفلفل الأسود على الخليط ثم المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا وتقدم.