رئيس صربيا: الناتو رفض طلبنا بإرسال قوات لـ كوسوفو

أكد الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" رفض طلب بلاده إرسال قوات إلى كوسوفو، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

وفى تصريحات تلفزيونية، قال فوتشيتش: "لقد كتبوا فى رسالتهم المؤلفة بعناية إلى حكومة صربيا، والتى تلقيتها أيضًا، أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربى إلى كوسوفو وميتوهيا، بينما كانوا يشيرون إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1244".

واعتبر رئيس صربيا أن هذا رد الناتو بالرفض كان متوقعًا، لافتًا إلى أن استجابة القوات الدولية بقيادة الناتو "كفور" تزامنت مع عيد الميلاد الأرثوذكسى وإصابة شابين صربيين على يد ألبانى جنوب المنطقة.