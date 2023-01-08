الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة النحال بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة للإنتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل لشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح شعبان ابو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق أنه تم الإنتهاء اليوم من تركيب بلاط الانترلوك بشوارع منطقة النحال بجوار كنيسه عبد الملاك بواقع 6 شوارع والمتفرعة من شارع فاروق بمساحة 1000 متر مسطح من إجمالي 13000 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 م للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى المنطقة.