عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يشرف على استلام المنشآت الطبية بصان الحجر عقب انتهاء أعمال التطوير

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المنشآت الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ومدينة صان الحجر بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهذه المشروعات، وذلك في إطار المعاينة النهائية والإستلام، في حضور لجنة مشكلة من "الدكتور أحمد اسماعيل منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفريق فني من المديرية، ومدير الإدارة الصحية بصان الحجر"،وممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني المنفذة للأعمال.

أشار وكيل الوزارة إلي شمول ٢٠ منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بصان الحجر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري يخضع ١٢ منشأة منها لأعمال رفع الكفاءة، و٨ منشآت للإنشاء الجديد، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والغير طبية بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومعالي محافظ الشرقية.

تعليم الشرقية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل غدًا.. تفاصيل

بدأت زيارة وكيل الوزارة بمتابعة اجراءات استلام وحدة طب الأسرة بقرية عبد العزيز إمام، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع ١٠٠%، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من الخدمات الطبية، كما تابع وكيل الوزارة إجراءات فرش الوحدة وتشغيل المرافق المختلفة، موجها مدير الإدارة الصحية بسرعة التشغيل وإعادة تقديم الخدمات الطبية من خلالها.

الشرقية وزارة الصحة محافظ الشرقية حياة كريمة المبادرة الرئاسية وكيل صحة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبامي|فيديو

مفاجأة فى سعر عيار 21..بعد الإعلان عن أول صندوق استثمار للذهب| تفاصيل

ترشيحاتنا

"اللي عملوه فيه هيتردلهم".. مأساة مسنة طردها أبناءها في الشارع| اعرف قصتها

التفاصيل الكاملة لأول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 2023

صلاة المغرب في وقتها.. صليها فورا لـ9 أسباب ولا تؤخرها بعد الآن

فتوح يغيب لليوم الثاني عن مران الزمالك ويرفض الخضوع لاختبار المنشطات

«بينصب على الأهالى»..أول تحرك برلماني ضد أزمة «أبليكيشن مكوجى»

المغربي الركراكي ضمن قائمة أفضل مدربين في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض كارثية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي البقدونس؟

في عيد ميلادها الـ 52.. 10 صور لـ انتصار آثارت ضجة كبيرة.. صور

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

حقيقة إصدار هوية سعودية لـ «كريستيانو رونالدو»| إيه القصة؟

فيديو

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

عقار أسيوط المنكوب.. كواليس ليلة الرعب وانتشال سيدة حية بعد اتصالها تليفونيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ