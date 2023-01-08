وكيل صحة الشرقية يشرف على استلام المنشآت الطبية بصان الحجر عقب انتهاء أعمال التطوير

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المنشآت الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ومدينة صان الحجر بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهذه المشروعات، وذلك في إطار المعاينة النهائية والإستلام، في حضور لجنة مشكلة من "الدكتور أحمد اسماعيل منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفريق فني من المديرية، ومدير الإدارة الصحية بصان الحجر"،وممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني المنفذة للأعمال.

أشار وكيل الوزارة إلي شمول ٢٠ منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بصان الحجر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري يخضع ١٢ منشأة منها لأعمال رفع الكفاءة، و٨ منشآت للإنشاء الجديد، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتا إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والغير طبية بالريف المصري، مؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، ومعالي محافظ الشرقية.

بدأت زيارة وكيل الوزارة بمتابعة اجراءات استلام وحدة طب الأسرة بقرية عبد العزيز إمام، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع ١٠٠%، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من الخدمات الطبية، كما تابع وكيل الوزارة إجراءات فرش الوحدة وتشغيل المرافق المختلفة، موجها مدير الإدارة الصحية بسرعة التشغيل وإعادة تقديم الخدمات الطبية من خلالها.